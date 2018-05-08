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08 Mayıs 2018 10:22

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Pazarlar İlkokulu’na yardım eli

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Pazarlar İlkokulu’na kütüphane kurdu.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Pazarlar İlkokulu’na yardım eli

08 Mayıs 2018 10:22


Anadolu Üniversitesi Endüstri ve Verimlilik Kulübü öğrencilerinin, Pazarlar İlkokulu öğrencileri için başlatmış oldukları "Sayfaların Arasındaki Dünya" isimli bağış kampanyası kapsamında Pazarlar İlkokulu’na ziyarette bulunarak kütüphane kurdu.


Pazarlar İlkokulu Müdürü Ünal Bek yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin böyle Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları bizleri çok memnun ediyor. Bugün burada öğrencilerimize ve okulumuza yardımda bulunan genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizim öğrencilerimiz de genç olduklarında böyle projelerde yer alırlar” dedi.


Anadolu Üniversitesi Endüstri ve Verimlilik Kulübü yönetim kurulu başkanı Ömer Kalabay ve öğrenci temsilcisi Beyza Nur Uzeyiroğlu, yaptıkları ortak açıklamada projelerin bundan sonrada devam edeceklerini belirttiler.


Kalabay, "Minik öğrencilerimize destek vermek bizleri çok mutlu ediyor. Bugün burada Eskişehir’den Pazarlar’a gönül köprüleri kurulmuştur. Bizi burada Pazarlar İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri çok güzel karşılayıp ağırladılar. Miniklerin gözlerindeki o mutluluk bizim için dünyalara değer” diye konuştu.(MB-EFE)




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