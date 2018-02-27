Anaokulu öğrencilerinin Mehmetçik sevgisi

Minik öğrencilerin hep birlikte ’’Selam olsun Mehmetçiğe’’ yazılı resimlerini de Mehmetçiğe göndermeleri duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Şaphane Anaokulu Müdürü Kadriye Gönültaş, yaptığı açıklamada, ’’Minik öğrencilerimiz bizden böyle bir talepte bulundular. Bu talep karşısında bizlerde duygulandık. Mehmetçiğe destek için öğrencilerimizin yaptığı resimleri ve askerlerimiz için aldıkları küçük hediyeleri paketledik ve PTT aracılığı ile kargo yaptık. Hem çocuklarımız kargo ve PTT nedir onu öğrendiler, hemde askerimize destek vermenin mutluluğunu yaşadılar. Özellikle minik öğrencilerimizin hediye olarak asker amcalarımız üşümesin diye çorap aldık demeleri hepimizin hüzünlü anlar yaşamasına neden oldu’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)