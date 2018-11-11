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Anız yangını korkuttu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde çıkartılan anız yangını korkuttu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkartılan anız yangını korkuttu. Yoldan geçen vatandaşlar yangına tepki gösterdi.


Gediz - Hisarcık yolunun 17. kilometresinde Kayaköy girişinde meydana gelen anız yangınında arazide bulunan meyve ağaçları yandı. Yaklaşık 1 saat süren ve 7 farklı noktadan yakıldığı tespit edilen anız yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü. Anız yangınından dolayı Gediz- Hisarcık yolunda trafikte aksamalar yaşandı.


Yangından dolayı araçlarından inip kısa bir süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda, ''Hemen sağ tarafımız orman. Yangın ormana sıçrayabilir. Ayrıca dumandan dolayı trafik risk altında. Araçların kaza yapma ihtimali var. Yeşil ağaçlar yandı. Anız yakan vatandaşları şiddetle kınıyoruz” dediler.


Yaklaşık 5 hektar alanda etkili olan anız yangını itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

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