Ankara'da Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısını görüştüler

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyetinin, Ankara'da ziyaretlerde bulunarak, Zafer Organize Sanayi Bölgesi hakkında görüşmeler yaptığı bildirildi.

KUTSO'dan yapılan açıklamada ziyaretlere, Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Alkış ve Mustafa Aktaş, Genel Sekreter Salih Nafi Alıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya 2.OSB yetkilisi katıldı.

Heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Kaldırım'ı, makamlarında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde, Kütahya Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin, en kısa sürede yatırımcılara hizmet verebilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunularak, bu konudaki talepler iletildi.(EFE)