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30 Ağustos 2018 12:09

Anne kedi, her gün dönerciden yavrularına et götürüyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir anne kedi kendisinden önce yavrularını düşünüyor.

Anne kedi, her gün dönerciden yavrularına et götürüyor

30 Ağustos 2018 12:09


Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kavuncular Sokak üzerinde bir dönerci dükkanı önünde bekleyen ve Kara erik adı verdikleri anne kedi, günde 7 - 8 sefer yaparak döner ustası Süleyman Taşcı’dan aldığı tavuk parçalarını yavrularına götürüyor.


Döner ustası Süleyman Taşcı" Bu kedimiz günlük 7 -8 sefer tur atıyordu. Merak ettik ve takip ettik mahallemizin kedisini ve 4 yavrusunun olduğunu gördük. Yaklaşık 400 metre ileride bulunan yavrularını doyurmadan kendisi verdiğimiz yiyecekleri yemiyor." diye konuştu. (Tİ - EFE)




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