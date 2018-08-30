Anne kedi, her gün dönerciden yavrularına et götürüyor

Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kavuncular Sokak üzerinde bir dönerci dükkanı önünde bekleyen ve Kara erik adı verdikleri anne kedi, günde 7 - 8 sefer yaparak döner ustası Süleyman Taşcı’dan aldığı tavuk parçalarını yavrularına götürüyor.

Döner ustası Süleyman Taşcı" Bu kedimiz günlük 7 -8 sefer tur atıyordu. Merak ettik ve takip ettik mahallemizin kedisini ve 4 yavrusunun olduğunu gördük. Yaklaşık 400 metre ileride bulunan yavrularını doyurmadan kendisi verdiğimiz yiyecekleri yemiyor." diye konuştu. (Tİ - EFE)