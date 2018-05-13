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13 Mayıs 2018 21:23

Anneler Günü’nde "Hayme Ana’ya" ziyaretçi akını

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi’nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana’nın türbesi, Anneler Günü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Anneler Günü’nde

13 Mayıs 2018 21:23


Kütahya merkez, çevre il ve ilçelerden ilçeye bağlı Çarşamba köyündeki türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, Hayme Ana’nın Anneler Günü’nü kutlamak için ilçeye geldiklerini söyledi. Vatandaşlar Hayme Ana türbesine eş ve çocuklarıyla gelerek dualar etti.


Ayrıca burada dualar eden ziyaretçilerin uğrak yeri, Domaniç ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Domur köy’de bulunan “Mızık Çamı”, Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi’nin bebekliğinde, ninesi Hayme Ana tarafından dallarına salıncak kurularak avutulduğu rivayet edilen ağaç oluyor.




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