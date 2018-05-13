Anneler Günü’nde "Hayme Ana’ya" ziyaretçi akını

Kütahya merkez, çevre il ve ilçelerden ilçeye bağlı Çarşamba köyündeki türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, Hayme Ana’nın Anneler Günü’nü kutlamak için ilçeye geldiklerini söyledi. Vatandaşlar Hayme Ana türbesine eş ve çocuklarıyla gelerek dualar etti.

Ayrıca burada dualar eden ziyaretçilerin uğrak yeri, Domaniç ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Domur köy’de bulunan “Mızık Çamı”, Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi’nin bebekliğinde, ninesi Hayme Ana tarafından dallarına salıncak kurularak avutulduğu rivayet edilen ağaç oluyor.