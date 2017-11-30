Araç lastiğini değiştirirken kriko yerine sırık kullanıyor

Güldüren köyünde oturan Bahattin Akbaş, arazide ya da ormanda ağaç kesim işinde çalıştığı esnada otomobilinin patlayan lastiğini değiştirirken aracı kaldırmak için kriko yerine uzun sırık kullandı.

Bahattin Akbaş, arazide veya ormanlık alanda aracının lastiğinin patlaması durumunda aracını zeminin yumuşak olması yüzünden kriko yerine sırıkla kaldırarak lastiği daha rahat değiştirdiğini söyledi.

Akbaş, “Arazide lastik değişiminde yumuşak zemin yüzünden krikonun kayma riski fazla olduğu için ağaç kütük ile araç arasına araca zarar vermeyecek şekilde sıkıştırdığım uzun sırığı bastırmak suretiyle aracı kaldırıyorum. Bu arada diğer arkadaş lastiği rahatça değiştiriyor. Bu yöntem bana göre daha güvenli” dedi.(MA-EFE)