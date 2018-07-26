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26 Temmuz 2018 14:29

Aranan şahıs uygulama noktasında yakalandı

Kütahya’da ’Kasten adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan aranan tır şoförü, polis uygulama noktasında yakalandı.

Aranan şahıs uygulama noktasında yakalandı

26 Temmuz 2018 14:29


Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir karayolu 5. kilometresindeki polis noktasında görevli ekipler, rutin güvenlik uygulamasında 16 NCY 18 plakalı tırı durdurdu.Tır şoförü Ö.A.nın (30) GBT sorgulamasını yapan ekipler, şüphelinin "kasten adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan hakkında yakalama kararı olduğunu belirledi.


Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ö.A.’nın 2014 yılında Kütahya-Eskişehir karayolunun 13. kilometresindeki alkollü eğlence mekanının önünde bir kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 9 yıl 7 ay hapis cezası olduğu belirtildi. (EFE)




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