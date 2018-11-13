Arıcılara kovan başına 10 TL destek

Kütahya'da 179 arı yetiştiricisine kovan başı 10 TL olmak üzere toplam 179 bin 590 TL destek ödemesi yapılacağı belirtildi.

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici ve üretici örgütüne üye, en az 30 arılı kovanı olan arıcılara ödenen desteklemeler, Kütahya'da bu yıl yüzde 6 artışla 179 bin 590 TL'ye ulaştığı ifade edildi.

Arıcılara ilk defa 2003 yılında ana arı adı altında yapılan destekleme ödemesinin, 2008 yılından sonra arılı kovan başı verilen destekle devam ettiğini anımsatan Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Ülkemizde 83 bin işletmede yaklaşık 8 milyon kovan ile yılda 114 bin ton bal üretilmektedir. Kütahya ilimizde ise geçtiğimiz yıl 16 bin 965 olan arılı kovan sayımız bu yıl yaklaşık yüzde 6 artışla 17 bin 959'a ulaştı. Bu artışta 2018 yılında genç çiftçi projeleri kapsamında uygulanan 420 bin TL tutarındaki 14 arıcılık projesinin katkısı da azımsanmayacak ölçüdedir. Kırsal Kalkınma projeleri kapsamında arıcıların arazideki öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikler sunan çekme karavan'a dahi yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Bu yıl Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici ve üretici örgütüne üye, 179 yetiştiricimize 179 bin 590 TL arılı kovan destek ödemesi yapılacak” dedi.

Gümüş, arıcıların daha çok desteği hak ettiğini ve arıcılığın sadece bal üretimi olarak düşünülmemesi gerektiğini belirterek, tabiatın dengesini sağlayan arıların hem bitkilerin polinasyonuna yardımcı olarak verim artışına neden olduğunu, hem de doğal ve tarımsal ekosisteme büyük katkılar sağladığını ifade etti. (EFE)