Arıcılık Kursu'na katılan 46 kursiyerden 45'i bayan

Kütahya'nın Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, 'Arıcılık Kursu' açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında düzenlenen kursun, İkur İl Müdürlüğü, Aslanapa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açıldığı bildirildi.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, ''72 saat olarak düzenlediğimiz arı yetiştiriciliği kursunda kursiyerlerimize İşkur tarafından sağlık sigortası yapıldı ve günlük 25 TL yevmiye ödendi. Kursumuzda dersler Aslanapa Tarım Müdürü Tacettin Işık, İlçe Tarım Müdürlüğü Personeli Ali Karakurt, Cafer Arslanhan, Mustafa Kurtul ve Öner Türkbay tarafından verildi. 46 kursiyerin katıldığı kursun sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan 28 kursiyere sertifikaları verildi. Kursumuza katılan 46 kursiyerden 45'inin bayan olması bizleri sevindirdi. Genç çiftçi projesi başvurularında kadınlara +5 puan veriliyor. Bu durumu avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bölgemizde arıcılığı geliştirmek için oldukça verimli bir çalışmayı tamamlamış olduk. Bundan sonrası kursiyerlerimizin devletimizin verdiği teşviklerden yararlanıp girişimciliği ile dahada iyi olacaktır'' diye konuştu.(YD-EFE)