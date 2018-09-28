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Arslanbey Türbesi yanında şüpheli kazı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir türbede kazı yapıldığı şüphesi üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir türbede kazı yapıldığı şüphesi üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.


Edinilen bilgilere göre, Ulucami ahallesindeki Ulucami avlusunda bulunan Arslanbey Türbesi'nde kazı yapıldığından şüphelenen cami cemaatinden bir kişi durumu polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler, türbede ve kazılan toprakta inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlar ise meraklı bakışlarla yaklaşık bir buçuk metre kazılan yeri inceledi.


Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (Tİ - EFE)

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