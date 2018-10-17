Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Kütahya'da bir inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak'ta inşaat halindeki binanın 6. katından asansör boşluğuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki işçi Sedat Başyiğit, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (EFE)