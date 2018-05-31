Aşırı yağışlar çilek üreticisini vurdu

İlçede yaklaşık 15 günden beri aralıklarla devam eden sağanak yağmurun bahçelerindeki çileğin büyük bir bölümünün çürümesine neden olduğunu söyleyen çilek üretici Hasan Soyugür, ”Yöremizde çilek yetiştiricisi az, ancak birçok aile az da olsa çilek üretimi yapıyor. Bu yıl bölgemizdeki yağışlar çilek hasadını olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ürünü tarladan toplayamadık. Özellikle ıslak toprağa değen çileklerde çürüme çok fazla. Çilek, yağışı görünce hemen bozulup çürüyor. Bahçelerimiz açık olduğu için yağışa da önlem alamadık” dedi.(MA-EFE)