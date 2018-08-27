Aşırı yağışlar devasa balkabaklarını çürüttü

Çiftçi Soyugür, 2 dönüm arazide yetiştirdiği yaklaşık 1 tona yakın balkabağının yarısının aşırı yağışlar sonucu oluşan rutubet nedeniyle tarlada çürüdüğünü söyledi.

Soyugür,” Hasat dahi yapamadan 500 kiloya yakın devasa boyuttaki balkabakları tarlada çürüdü. Tahminim balkabaklarının aşırı yağışlar sonrası nemli toprakla temas etmesi büyük oranda çürümelere neden oldu. Kalan balkabaklarının da hasat dönemine kadar çürüyüp çürümeyeceğini bilemiyorum. Bu saatten sonra da yapacak bir şey yok” diye konuştu.(MA-EFE)