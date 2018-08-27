Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 12:13

Aşırı yağışlar devasa balkabaklarını çürüttü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Soyugür, aşırı yağmur sonucu yaklaşık 500 kilo balkabağının tarlada çürüdüğünü belirtti.

Aşırı yağışlar devasa balkabaklarını çürüttü

27 Ağustos 2018 12:13


Çiftçi Soyugür, 2 dönüm arazide yetiştirdiği yaklaşık 1 tona yakın balkabağının yarısının aşırı yağışlar sonucu oluşan rutubet nedeniyle tarlada çürüdüğünü söyledi.


Soyugür,” Hasat dahi yapamadan 500 kiloya yakın devasa boyuttaki balkabakları tarlada çürüdü. Tahminim balkabaklarının aşırı yağışlar sonrası nemli toprakla temas etmesi büyük oranda çürümelere neden oldu. Kalan balkabaklarının da hasat dönemine kadar çürüyüp çürümeyeceğini bilemiyorum. Bu saatten sonra da yapacak bir şey yok” diye konuştu.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
  • Salı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç