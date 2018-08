Emet ilçesindeki fabrikada incelemelerde bulunan Tan, durumu, iktidar partisinin milletvekilleri ve kentin tüm yöneticilerinin yakından takip ettiğini dile getirdi.

Tan, "Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait 2 adet 10 bin tonluk sülfürik asit stok tankından bir tanesinde 12 Ağustos 2018 Pazar günü saat 15.30 sıralarında sülfürik asit sızıntısı olduğu işletme personelince tespit edilmiştir. Emet’e vekaleten Bakan Tavşanlı Kaymakamımız Yüksel Kara ve Emet Bor İşletme yetkililerimizle birlikte yerinde yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda işletme müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler çerçevesinde; sülfürik asit sızıntısının tespit edilmesinin hemen ardından sızıntı olan tankın bir an önce boşaltılması için çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda sülfürik asitin bir kısmı işletmede bulunan borik asit fabrikaları içerisindeki sülfürik asit tanklarına basılmıştır. Aynı zamanda sülfürik asit diğer bir pompa ile sızıntı olan tankın hemen yanında bulunan diğer stok tankına aktarılmıştır.Söz konusu süreç içerisinde tanktan boşalan sülfürik asit, her iki tankın içinde bulunduğu biriktirme havuzunda tutulmuş ve burada nötralizasyon (etkisizleştirme) için kireçleme işlemi yapılmıştır.Sülfürik asit tankında oluşan kaçağın mümkün olan en hızlı şekilde giderilmesi ve biriktirme havuzundaki sülfürik asitin nötralizasyonu için İşletme Müdürlüğü gerekli tüm tedbirleri uygulamaya koymuştur. İlimizin en kıymetli yatırımlarından olan Emet Bor İşletme Müdürlüğünde meydana gelen bu aksaklığın bir an önce çözüme kavuşturulması adına, Milletvekillerimiz İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, AK Parti İl Başkanımız Ali Çetinbaş, Emet’e vekaleten bakan Tavşanlı Kaymakamımız Yüksel Kara ve Kütahya Valimiz Ahmet Hamdi Nayir ile birlikte konunun takipçisi olacağımızı belirtirim" diye konuştu. (EFE)