Asker adayları, dev Türk Bayrağı açıp eğlence için para topladı

Dev Türk Bayrağı açıp festival alanını baştan sona davul zurna eşiliğinde oynayarak gezen askere gidecek genler bir taraftan davetiye dağıtıp yapacakları asker eğlencesi için para topladılar. Esnaflar para vermenin yanı sıra çorap, tişört ve çeşitli hediyeler de verdi. Festival alanında bulunan vatandaşlar askerleri zaman zaman alkışlarken onlarda yardım ettiler.

Gediz ilçesi Gümele köyünden askere gidecek olan gençler, bu geleneği yarım asırdır köylerinde yaşattıklarını, bu yıl festival zamanına denk geldiği için dev Tük bayrağını festival alanında açarak bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirttiler.

1998-4 Tertip askerlerden İbrahim Baş, yaptığı açıklamada, ’’Örf ve adetlerimizi devam ettirmek için Gediz Tarhana Festivali’ne girdik. Bütün askerler olarak burada büyük bir Türk bayrağı açtık. Asker eğlencesi düzenlemek için para topladık. Bütün esnafımıza teşekkür ederiz’’ dedi.

Askerlerle birlikte organizasyona destek veren Gediz ilçesi Gümele köyünden Kudret Alten, ’’Bu yıl Geleneksel Gediz Tarhana Festivali’nde köyümüz gençleri ile birlikte Türk bayrağı açarak köyümüzde düzenlenecek olan asker eğlencesinin masraflarını karşılamak için para topladık. Katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Davul ve zurnalar eşliğinde yıllardır devam eden bu eğlencemizi, geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.(YD-EFE)