Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 10:26

Askerler, Hayme Ana’nın kabrini ziyaret etti

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde vatani görevini yapan askerler, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi "Hayme Ana"nın kabrini ziyaret ederek dua ettiler.

Askerler, Hayme Ana’nın kabrini ziyaret etti

05 Aralık 2017 10:26


Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Devlet Ana’yı Tanıyalım’ etkinliği kapsamında Domaniç’te vatani görevini yerine getiren askerler Hayme Ana’nın kabrini ziyaret ettiler. Ziyarette, askerler tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.


İlçe Jandarma Komutanı Ali Çelik, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, “Görev süreniz bittiğinde terhis olduğunuzda birisi sizlere Nerde Askerlik yaptınız? Diye sorduğunda Kütahya’nın Domaniç İlçesinde askerlik yaptığınızı söyleyeceksiniz. Sizlere Hayme Ana’yı soracaklar. Bu soruyu cevaplayabilmeniz lazım ve tarihimize ışık tutan bu ecdadı tanımanız lazım. Osmanlı’nın kurulduğu topraklarda askerlik yapıyorsunuz. Bu konularla ilgili hem Hayme Ana Türbesini ziyaret edip hem de hep birlikte duamızı yapacağız” dedi.


Ziyaretin ardından Turizm Bölümü mezunu bir asker, Hayme Ana’yı anlattı. Ziyaretin ardından askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çarşamba Köyü muhtarı Selim Uyar ise bu ziyaretten oldukça memnun kaldığını belirtti. Uyar, “İlçe Jandarma komutanımız bütün askerlerimizi, Hayme Ana’ya ziyarete getirdi. Bu yapılan uygulamanın, gelenek haline gelmesini istiyorum. Kendisi yeni gelen askerleri de buraya getireceğini belirtti. Allah razı olsun ondan” diye konuştu. (TY-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç