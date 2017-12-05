Askerler, Hayme Ana’nın kabrini ziyaret etti

Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Devlet Ana’yı Tanıyalım’ etkinliği kapsamında Domaniç’te vatani görevini yerine getiren askerler Hayme Ana’nın kabrini ziyaret ettiler. Ziyarette, askerler tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İlçe Jandarma Komutanı Ali Çelik, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, “Görev süreniz bittiğinde terhis olduğunuzda birisi sizlere Nerde Askerlik yaptınız? Diye sorduğunda Kütahya’nın Domaniç İlçesinde askerlik yaptığınızı söyleyeceksiniz. Sizlere Hayme Ana’yı soracaklar. Bu soruyu cevaplayabilmeniz lazım ve tarihimize ışık tutan bu ecdadı tanımanız lazım. Osmanlı’nın kurulduğu topraklarda askerlik yapıyorsunuz. Bu konularla ilgili hem Hayme Ana Türbesini ziyaret edip hem de hep birlikte duamızı yapacağız” dedi.

Ziyaretin ardından Turizm Bölümü mezunu bir asker, Hayme Ana’yı anlattı. Ziyaretin ardından askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çarşamba Köyü muhtarı Selim Uyar ise bu ziyaretten oldukça memnun kaldığını belirtti. Uyar, “İlçe Jandarma komutanımız bütün askerlerimizi, Hayme Ana’ya ziyarete getirdi. Bu yapılan uygulamanın, gelenek haline gelmesini istiyorum. Kendisi yeni gelen askerleri de buraya getireceğini belirtti. Allah razı olsun ondan” diye konuştu. (TY-EFE)