Askerlere ’Katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği’ kursu

Kursta 12 askerin eğitim aldığı açıklandı. İklimlendirme ve tesisat teknolojisi öğretmeni İzzet Arlı tarafından yürütülen kurs ilçe jandarma komutanlığında devam ediyor.

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevine yeniden atanan Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ’’Bu kursta eğitim gören askerlerimiz yaklaşmakta olan kış aylarında kalorifer yakmakta zorlanmayacak ve daha bilinçli yakacaklar. İş güvenliği ve sağlığı açısından bu durum oldukça önemlidir. Kursumuza devam eden askerlerimiz, terhis sonrası sivil hayatta bu kursun sonunda alacakları belgeler ile çeşitli işlerde istihdam edilebilirler’’ diye konuştu.(YD-EFE)