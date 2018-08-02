ASKF Başkanı Murat Cengiz Domaniç’te sahaları inceledi

ASKF Kütahya başkanı Murat Cengiz, Futbol il temsilcisi Kerim Şentürk, yetkililerle birlikte Domaniç sahasında incelemelerde bulunarak eksikleri yerinde tespit etti.

Bu arada, Domaniçspor, Saruhanlarspor, Domaniç Çamlıcaspor ve Domaniç Karaköyspor’a ev sahibi olarak hizmet veren Domaniç ilçe sahasındaki soyunma odalarının yetersiz olması tüm Tavşanlı-Domaniç takımlarını zor duruma sokuyor.

ASKF Kütahya Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Başköyspor Kulüp Başkanı Celalettin Altay, " Domaniç’e maç için gittiğimizde en büyük sorun olarak soyunma odaları karşımıza çıkıyor. Özellikle de yağmurlu kış aylarında çamur deryasından geçmek zorunda kalıyoruz. Su birikintileri oluyor. Zaten müsabakada eforu sonuna kadar sarf eden sporcularımız bir de çevre şartları ile boğuşup soyunma odası yolu arıyorlar. Bu konuda özellikle spor il müdürü Sadık Ölçen’den konuya hassas davranıp bu sezon bu işi Tavşanlı - Domaniç Kulüpleri adına bitirilmesini bekliyoruz. Sahalar şu an için güzel ve aynı güzellikte buralara yakışır soyunma odaları bir an önce olmalıdır" diye konuştu.

Gerekenin yapılması için yetkili yerlere bildirdiklerini vurgulayan Murat Cengiz, "Domaniç Belediye Başkanlığı’nın iş makineleri ile burada düzenleme çalışmalarını bitirdiğini gördük. Ak Parti Domaniç İlçe Başkanı ile de görüştük. Burada acil olarak soyunma odaları yapılması gerekiyor. Gerekli talimatları verdik. Sezon başladığında bu odaların yapılmaması halinde büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Tüm takımlar bu sene maçlara katılacaklarını ifade ettiler. Bu şekilde kalacak olursa sıkıntı çok büyük olacaktır. Bir an önce gerekli çalışmaların tamamlanması gerekmektedir" dedi. (Tİ - EFE)