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10 Haziran 2018 11:21

Askıda iftar ile günlük 400 kişiye iftar veriyorlar

Kütahya’da bir lokanta işletmecisi ramazanda dükkanını kapatmak yerine Osmanlı’dan kalma ‘askıda’ geleneği ile ailesi, arkadaşları ve çevre esnafın da desteğiyle her gün 400 kişiyi iftar sofrasında buluşturuyor.

Askıda iftar ile günlük 400 kişiye iftar veriyorlar

10 Haziran 2018 11:21


Kütahya Alipaşa Mahallesi’nde lokanta işletmeciliği yapan İsmail Kanat, ramazan ayının gelmesiyle birlikte dükkanını kapatmak yerine Osmanlı’dan kalma ‘askıda’ geleneği ile ailesi, arkadaşları ve hayırsever vatandaşların desteğiyle her gün 400’ü aşkın vatandaşı iftar sofrasında buluşturuyor. Hayırsever vatandaşların bu konuda ellerinden geldikçe destek verdiklerini ve ihtiyaç sahibi olan ya da olmayan herkesi iftar sofrasında bir araya getirdiklerini söyleyen işletme sahibi İsmail Kanat "Biz ramazan ayı ile birlikte dükkanı kapatmayı düşünüyorduk, daha sonra yakın çevrem ile birlikte bir karar aldık ve dükkan kapalı duracağını her günü birimiz üstlensin ve burada iftar verelim dedik. Günlük 250 kişi ile başladık, şimdi 400 kişilere kadar iftar veriyoruz" diye konuştu.


Kanat "Biz ilk başladığımızda yemek verecek kişi bulamayız diye endişelenirken onda da ilk gün 400 kişi iftara katılınca sonrada arkası geldi ve günlük 400’ü aşkın vatandaşı iftarda bir araya getiriyoruz. Hava yağmurlu olduğunda sayı biraz düşse de çevre esnafın da dükkanları açarak vatandaşları kabul etmesi ile bize destek veriyorlar. Bizim tek kazancımız vatandaşların hayır duası o bize yetiyor. Herhangi bir karımız da yok zaten 3 çeşit menümüz var. Vatandaşlar durumlarına göre et ya da sebze bakliyat menülerini tercih ederek iftarlara destek veriyorlar" dedi.




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