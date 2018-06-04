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04 Haziran 2018 10:48

Askıda pide uygulaması yoksulların yüzünü güldürüyor

Kütahya’da bir fırında başlatılan Osmanlı’dan kalma ‘askıda pide’ geleneği Ramazan’da da yoksulların yüzünü güldürüyor.

Askıda pide uygulaması yoksulların yüzünü güldürüyor

04 Haziran 2018 10:48

Fırın işletmecisi Bülent Yılmaz ramazanda ihtiyaç sahipleri için ‘Askıda Pide’ uygulaması ile günlük 200’ün üzerinde pide dağıttıklarını aktardı.


Kütahya Paşamsultan Mahallesi Ulucami mevkiin de bulunan fırın’da Osmanlı’dan kalma ‘Askıda’ geleneği ramazan ayında da yaşatılmaya devam ediyor. Hayırsever vatandaşların desteği ile günlük 200’den fazla pide’nin ihtiyaç sahiplerine verildiğini söyleyen Bülent Yılmaz, askıda geleneğini ramazan’dan sonra da devam edeceğini söyledi.


Yılmaz, “Ramazan’nın ilk günü itibari ile başladık biz bu uygulamaya. Vatandaşlar da ‘Askıda’ uygulamamıza destek verdiler. Bazıları sosyal medyada paylaştılar. Bilmeyen vatandaşlara da ilk önce askıda’nın ne olduğunu anlattık. Hayırsever vatandaşların destekleri ile günlük 200 ihtiyaç sahibi buradan gelip dışarıda ki askıdan pidesini alıp gidiyor. Zaten bu uygulama benim yıllardır aklımda olan bi uygulamaydı. İnşallah askıda geleneğini ramazandan sonrada devam ettireceğim.” diye konuştu. (HCA-EFE




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