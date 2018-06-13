Askıdaki damacanada yetişen salatalıklar ilgi görüyor

Damacanada yetiştirdiği ve tarlada bulunan kamelyanın tavanına astığı salatalıklılarda verimin yüksek olduğunu söyleyen üretici Mehmet Demir, ”Su damacanasında salatalık yetiştiğini bir arkadaşımda görmüştüm. Bende bunu kendim uygulamaya karar verdim. Yarı yarıya hayvan gübresiyle karıştırdığım toprağı büyük su damacanasına doldurarak 7-8 yerinden salatalık fidanlarının sığacağı şekilde delik açtım. Daha sonra bu deliklere salatalık fidanlarını dikerek tarlamda bulunan kamelyanın tavanına astım. Şu anda salatalıklar ürün vermeye başladı. Salatalıkların havada asılı kalması hem bana yer kazandırıyor, hem de fazla oksijen alan üründe verimi yükseltiyor” dedi.(MA-EFE)