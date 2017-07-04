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04 Temmuz 2017 11:14

Aslanapa Belediyesinden çobanlara özel hizmet

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yaylalarda çobanlara özel kulübe yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediyesinden çobanlara özel hizmet

04 Temmuz 2017 11:14


Tarım ve hayvancılık ağırlıklı ekonomiye sahip olan Aslanapa ilçesinde yaylalara çobanlara özel kulübeler yapılıyor. İlçede Çayır ve Daşlıkırı mevkilerine yapılan kulübelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sıcak günlerde güneşten korunması ve yağışlı günlerde yağmurdan korunmasının amaçlandığı açıklandı.


Aslanapa ilçesinde yıllardır hayvancılık yapan Ömer Ünalan, ’’İlk düşünüldüğünde önemsiz bir hizmet gibi görünse de yapılan hizmet bizim açımızdan çok önemlidir. Sıcaklarda ağaç altında yemek ihtiyacımızı karşılıyorduk, şimdi temiz bir kulübe içerisinde yemek ihtiyacınızı karşılayacağız. Ayrıca ani yaz yağmurlarında yapılan kulübeler bize korunak olacak. Yapımında emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum’’ dedi. (YD-EFE)




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