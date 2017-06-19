Aslanapa Belediyesinden iftar

Ev sahipliğini Belediye Başkanı Asaf Akar’ın yaptığı yoğun ilgi gören toplu iftar programına, Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı İsmail Hazır, belediye meclis ve il genel meclisi üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahan, siyasi parti başkan ve temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

İftardan saatler önce alana kurulan şişme oyun parkında çocuklar gönüllerince eğlendiler. Palyaçolar çocukların ellerine ve yüzüne boyama yaptılar.

Aslanapa Müftüsü İsmail Kutlu’nun yaptığı duadan sonra Belediye Başkanı Asaf Akar, yenilen iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada bereketin, sevginin, saygının, paylaşımın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında halkla iç içe olmanın kendileri için son derece anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Akar, ”Birlik beraberliğin en güzel göstergesi olan bu kalabalığı burada görmek, birlikte aynı sofra etrafında hiç bir ayrım yapmadan bir araya gelerek iftar yapmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta belediye personelimiz olmak üzere iftar organizasyonuna katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Daha sonra söz alan Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, ’’Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihleri, verdiğimiz zekatları kabul etsin, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesine ve Ramazan Bayramına ulaşmamızı nasip etsin. Bizleri böylesine güzel bir organizasyonda buluşturan Belediye Başkanım Asaf Akar’a teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

Pamuk helvacısı, macuncusu, mısırcısı unutulmaya yüz tutmuş Ramazan eğlencelerinin de yaşatıldığı iftar programında, Hacivat Karagöz ve palyaço gösterileri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. (YD-EFE)