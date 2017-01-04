Aslanapa Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve yiyecek desteği

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için belediye tarafından yem bırakıldı.

Aslanapa Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen yem bırakma çalışmasında, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için parklara ve belediyenin hazırladığı beslenme noktalarına yiyecek (Su, ekmek ve buğday) bırakıldı.

Yapılan yem bırakma çalışmasını gören vatandaşlar, belediyenin bu örnek davranışını takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.

Kar yağışının ardından sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini belirten Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, kuşlara, kedilere ve köpeklere beslenmeleri için destek olduklarını söyledi.(MA-EFE)