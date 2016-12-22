Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 15:21

Aslanapa-Çavdarhisar Karayolu’nda ağaçlandırma çalışması

Aslanapa-Çavdarhisar Karayolu’nda ağaçlandırma çalışması

22 Aralık 2016 15:21

Kütahya, Aslanapa ve Çavdarhisar yol güzergahında karayolu ağaçlandırma çalışması yapıldığı bildirildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kütahya-Aslanapa-Çavdarhisar yol güzergahında 22 kilometrelik hat boyunca karayolu ağaçlandırma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Yol üzerinde yeşil alanları arttırmak, karayollarında dinlendirici ve göze hoş gelecek ortamda seyahat etmek, karayollarını güzelleştirmek, insanlarımızın yeşile olan hasretini gidermek ve araç egzozlarının sebep olduğu karbon emisyonunun olumsuz etkilerini azaltmak gayesiyle yapılan karayolu ağaçlandırma çalışması için şu bililere yer verildi: “2016 yılı ağaçlandırma programı kapsamında Kütahya - Aslanapa - Çavdarhisar yol güzergahında 0-22 km hat boyunca galvanizli kafes telli çit yapımı ve ekskavatörle fidan dikim çukuru açıldı. Sedir, karaçam, ateş dikeni, dağ muşmulası, sabin ardıcı türlerinden toplam 58 bin adet fidan ilkbaharda yapılacak dikim ile toprakla buluşmayı bekliyor.
Kütahya - Aslanapa - Çavdarhisar yol güzergahına yeşil bir doku kazandırmak amacı ile yapılan karayolu ağaçlandırması ile biyolojik çeşitliliğin artırılması sağlanırken aynı zamanda yolun her iki yanında yer alan şevlerde erozyonu azaltılması ve yol şevlerine rekreaktif güzel bir görünüm kazandırılması amaçlanıyor. (MA-EFE)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç