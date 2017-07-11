Aslanapa ilçesi günlük 40 ton süt satıyor

Tarım ve hayvancılığa elverişli arazileriyle bilinen Aslanapa ilçesinde, İnek besiciliğinin son yıllarda devletin verdiği teşviklerle arttığı ve günlük 40 ton süt satışıyla ilçe ekonomisine ciddi girdi sağlandığı açıklandı.

Aslanapa Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Tacettin Işık, ’’Daha çok bayan ağırlıklı üreticilerimize yılın belirli zamanlarında süt sığırcılığı ve sürü yönetimi kursları açılarak, daha bilinçli üretim yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca açılan bu kurslarda, devletimiz tarafından kursiyerlerimize günlük 25 lira yevmiye verilip çeşitli geziler düzenlenmektedir’’ dedi.

Müdür Işık, ’’Aslanapa ve köylerimizde yıl boyunca yaptığımız bu çalışmaların ve devletimizin üreticilerimize verdiği ton başına 50 liralık destek sayesinde günlük 40 ton süt satışına ulaşarak ilçe ekonomimize hatırı sayılır bir girdi sağlıyoruz.Sütlerimizi Kütahya merkez ve Aslanapa’da bulunan süt toplayıcı şirket sahipleri hijyenik şartlara uygun toplamaktadır. Gerekli kontroller tarafımızdan yapılmaktadır. Ayrıca koyun ve keçi üreticilerimiz yaptıkları kaliteli peynirlerle kilosunu 25 ile 50 lira arası değişen fiyatlarla yıllık 35 ton civarı peynir satarak ilçemize ayrı bir katkı sağlamaktadırlar’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)