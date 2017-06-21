Aslanapa Kaymakamlığından bin 500 kişiye iftar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yardım alan köylülerin, bölgede çalışan doğu ve güneydoğu illerinden gelen mevsimlik işçilerin katıldığı iftar yemeğine yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Yemeğe Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, daire amirleri ve muhtarlar da eşlik etti.

Kaymakam Emin Kaymak, yemekte yaptığı konuşmada, ’’Doğu ve Güneydoğu illerimizden ilçemize ekmek parası kazanmak için gelen kardeşlerimizin, Aslanapa’lı hemşerelimzin Kadir gecesinin mübarek olmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, doğusu, batısı bir arada olup aynı sofrada bulunmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlar katılan herkese teşekkür ederim’’ dedi. (YD-EFE)