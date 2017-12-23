Aslanapa Kız Futsal Takımı’na eşofman ve malzeme desteği

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ’’Aslanapa Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Kütahya okul sporları müsabakalarına gitmeden önce kurumumuzu ziyaret etti. Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ’Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında açılan ’Futsal Kursu’ ile hazırlıklarını tamamlayan öğrencilerimizin iyi bir derece alacaklarından hiç şüphem yok. Kurum olarak onlara eşofman ve malzeme desteğinde bulunduğumuz için gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederim. İlk maçlarını 5-1 gibi farklı skorla kazanmaları bizleri çok sevindirdi. Kız futsal Takımı’mıza bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim’’ diye konuştu.(YD-EFE)