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26 Aralık 2017 10:47

Aslanapa Ortaokulu Masa Tenisi müsabakalarına katıldı

Aslanapa Ortaokulu, Kütahya’da düzenlenen Yıldızlar Masa Tenisi müsabakalarına katıldı.

Aslanapa Ortaokulu Masa Tenisi müsabakalarına katıldı

26 Aralık 2017 10:47


Müsabakalar sonunda birinciliği Şule Mete Tetik Ortaokulu, ikinciliği Ortaca Ortaokulu, üçüncülüğü Fatih Ortaokulu elde ederken, Aslanpa Ortaokulu da dördüncü oldu.


Aslanapa Ortaokulu Masa Tenisi Antrenörü Gülcan Meşe, yaptığı açıklamada, ’’İlk kez katıldığımız bu turnuvada öğrencilerimizin tecrübe kazanmış olması bizim için yeterli oldu. Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açmış olduğumuz masa tenisi kursu henüz 3 aylık bir kurs. 3 ay öncesine kadar ellerine raket bile almamış olan sporcularımızla böyle bir turnuvada yer almak bizim için önemliydi’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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