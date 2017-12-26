Aslanapa Ortaokulu Masa Tenisi müsabakalarına katıldı

Müsabakalar sonunda birinciliği Şule Mete Tetik Ortaokulu, ikinciliği Ortaca Ortaokulu, üçüncülüğü Fatih Ortaokulu elde ederken, Aslanpa Ortaokulu da dördüncü oldu.

Aslanapa Ortaokulu Masa Tenisi Antrenörü Gülcan Meşe, yaptığı açıklamada, ’’İlk kez katıldığımız bu turnuvada öğrencilerimizin tecrübe kazanmış olması bizim için yeterli oldu. Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açmış olduğumuz masa tenisi kursu henüz 3 aylık bir kurs. 3 ay öncesine kadar ellerine raket bile almamış olan sporcularımızla böyle bir turnuvada yer almak bizim için önemliydi’’ diye konuştu. (YD-EFE)