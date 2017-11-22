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22 Kasım 2017 09:48

Aslanapa’da 7 köyde 200 kişi kurs görüyor

Kütahya’nın Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ilçe merkezinde devam eden kursların yanısıra, ilçeye bağlı 7 köyde çeşitli alanlarda kurs veriyor.

Aslanapa’da 7 köyde 200 kişi kurs görüyor

22 Kasım 2017 09:48


Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, devam eden kurslarla ilgili yaptığı açıklamada, ’’Köylerimizde oluşturduğumuz sınıflarla vatandaşlarımızı meslek sahibi yapıp kendi aile ekonomilerine katkı sağlamaları için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda Ortaca ve Çamdibi köylerimizde çini kursu, Pınarbaşı, Ören ve Tokul köyümüzde dikiş nakış kursu, Yalnızsaray köyümüzde bluz dikimi kursu açtık. Kurslarımızı rutin olarak ziyaret ediyoruz ve kömür ihtiyaçları dahil karşılıyoruz. Ayrıca eğitimlerde kullandıkları ekipman sorunlarını çözüyoruz. Özellikle çini ve dikiş nakış kurslarımızın ilçemiz köylerinde ailelerimizin ekonomisine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Ayrıca çini kursumuzdaki kursiyerlerimize devletimiz tarafından günlük 35 lira yevmiye ödenmekte’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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