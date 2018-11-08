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Aslanapa'da altyapı ve yol çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde altyapı ve yol genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde altyapı ve yol genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Altyapı ve yol genişletme çalışmalarında vatandaşları rahatsız etmemek için bir mahalleyi bitirmeden diğer mahalleye başlamadıklarını belirten Belediye Başkanı Asaf Akar, ''Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Amacımız Altyapı ve yol sorunu olmayan bir Aslanapa. Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi Altıntaş Caddesi kaldırım, altyapı ve yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu bölgeyi de bitirip halkımızın hizmetine sunacağız'' diye konuştu.(YD-EFE)

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