Aslanapa'da 'Avcı eğitim' kursu

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi tarafından 'Avcı eğitimi' kursunun başladığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu ve kurumumuz işbirliğinde düzenlenen kursumuzda öğretici olarak Kütahya Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Süleymen Yiğit görev alıyor.

32 saat olarak planlanan kursa 18 kursiyerin başvurduğunu belirten Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, ''Kurs Aslanapa Avcılık ve Atıcılık Derneği hizmet binasında yapılıyor. Bugün başlayan kursumuz Perşembe günü akşamına kadar devam edecek. Perşembe günü düzenlenecek sınavın ardından başarılı olan kursiyerlerimize kurs bitirme belgeleri verilecek. Uzun zamandır bu kursun açılabilmesi adına Aslanapa Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Tuncay Tunçel ile birlikte yoğun bir çaba sarfediyorduk. Sonunda şartları olgunlaştırdık ve kursumuzu bugün başlattık. Bu kurs av hayatının yoğun olduğu ilçemizde bilinçli avlanma adına elzem bir kurstu. İnşallah kursiyerlerimiz başarı gösterir ve belgeli birer avcı olma hakkını kazanırlar. Kursumuzda emeği geçenlere teşekkür ediyor kursiyerlerimize başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)