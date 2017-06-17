Aslanapa’da çalışan mevsimlik işçilere İHH yardımı

Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen yaklaşık 50 aileye Kütahya İHH vakfı tarafından gıda yardımında bulunuldu.

Aslanpa Mintankırı mevkiinde bulunan çadır kent’te yapılan gıda yardımında çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Şanlıurfa’dan ailesiyle birlikte çalışmaya gelen Azat Kara, ’’Çocuklarımla beraber 6 kişi Aslanapa tarım arazilerine çalışmak için geldik. Çadırda kalıyoruz. Ekmek parası kazanmak için buralardayız.Gıda yardımı bayram öncesi bizim için çok iyi oldu. Sebep olanlara bu mübarek Ramazan ayında dua ediyoruz. Allah razı olsun" dedi. (YD-EFE)