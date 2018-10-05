Aslanapa'da çocuk parkları yenileniyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 2 mahallede bulunan 5 çocuk parkında yenileme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinde bulunan 5 çocuk parkında yenileme çalışmalarına başlandığını belirten Belediye Başkanı Asaf Akar, ''Belediyemiz, yarınlarımızın sahibi çocuklarımızın sağlam temellerle büyümelerinin en doğru yolunun mutlu çocukluktan geçtiği felsefesi ile mevcut parkları yeniliyor. Çocuklarımızın oyun oynayan mutlu çocuklar olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne beldemiz genelinde çocuk parklarının sayısını arttırmaya ve yenilemeye devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizde, eski parklarımızda yenileme çalışması yapıyoruz” dedi.