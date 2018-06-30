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30 Haziran 2018 08:29

Aslanapa’da çöp konteyneri temizliği

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerini kötü kokudan arındırmak ve hijyenik bir ortam sağlamak için temizlik çalışmaları, her hafta düzenli bir şekilde yapılıyor.

Aslanapa’da çöp konteyneri temizliği

30 Haziran 2018 08:29


Hava sıcaklığının mevsim normallerini aşmaya başladığı bu günlerde Aslanapa ilçe merkezinin çeşitli cadde ve sokak aralarındaki yeraltı çöp konteynerlerinin pis kokmaması ve çevrede yaşayan insanları rahatsız etmemesi amacıyla çöp konteynerlerinin aralıksız bir şekilde temizlenirken, çöp konteynerinin yıkıma ve temizleme işi düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor. Aslanapa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin konteyner yıkama ve dezenfekte edilmesine yönelik çalışmaları, ilçe merkezindeki tüm sokaklarda belli aralıklarla yapılıyor. Ayrıca ilçede Cumhuriyet Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları yapılırken hoparlör ve ses sitemlerinin bakımı, anons esnasında halkı rahatsız etmiyecek şekilde yapılıyor. (YD-EFE)




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