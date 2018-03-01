Aslanapa’da ’’Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği’’ toplantısı

Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği Toplantısı 1. dönem çalışmaları toplantısına, Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan’ın´ın yaptığı sunumun ardından değerlendirme yapılması ile başlandı.

Toplantıda 1. dönem çalışmalarının başarılı geçtiği ve 2. dönem çalışmalarında işbirliği ve istihdam arttırıcı çalışmalara yer verilmesine karar verildi.

Açık öğretim lisesi ve yapılacak etkinlikler hakkında konuşulduktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği hakkında brifing verdi. İkinci dönem çalışmalarının başarılı geçmesi temennisiyle toplantıya sona erdi. (YD-EFE)