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01 Mart 2018 10:41

Aslanapa’da ’’Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği’’ toplantısı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı şubat ayı ’’Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği’’ komisyonu toplantısı Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu’nda ilçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin başkanlığında yapıldı.

Aslanapa’da ’’Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği’’ toplantısı

01 Mart 2018 10:41


Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği Toplantısı 1. dönem çalışmaları toplantısına, Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan’ın´ın yaptığı sunumun ardından değerlendirme yapılması ile başlandı.


Toplantıda 1. dönem çalışmalarının başarılı geçtiği ve 2. dönem çalışmalarında işbirliği ve istihdam arttırıcı çalışmalara yer verilmesine karar verildi.


Açık öğretim lisesi ve yapılacak etkinlikler hakkında konuşulduktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği hakkında brifing verdi. İkinci dönem çalışmalarının başarılı geçmesi temennisiyle toplantıya sona erdi. (YD-EFE)




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