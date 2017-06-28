Aslanapa’da ’’Haydi Kaldır Kolları’’ isimli halk oyunları yarışması

Aslanapa Yöresel Halk oyunları yarışmaları bayramın ikinci günü Örenköy’de başlıdı. Bayramın üçüncü günü ise Aslanapa merkez de eleme yarışmaları Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Cumhuriyet Meydanında yapılan yarışmayı Hakan Yılmaz ve ekibi kazandı. Hakan Yılmaz ve ekibinin birinciliği altın verilerek ödüllendirildi.

Yarışmaların eleme bölgelerinden birinin Kütahya Merkez’de Börekçiler Mahallesi olduğu açıklandı. 3 bölgede yapılan yarışmaları kazanan ekipler final için 9 Temmuz Pazar günü Aslanapa Pınarbaşı mahallesinde büyük ödül için yarışacağı öğrenildi.

Belediye Başkanı Asaf Akar, organizasyon yönetimin belirlediği ödüllerin Aslanapa etabının ödül dağıtımını yaptıktan sonra yaptığı açıklamada, ’’Gençlerimizin ’’Haydi Kaldır Kolları’’ adı altında yöresel oyunlarımızı tanıtıcı kapsamlı bir yarışma düzenlemesi bizleri oldukça sevindirdi. Toplumlar anane ve törelerine sahip çıkarsa ilerleyebilirler Bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)