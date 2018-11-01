Aslanapa'da konteyner temizliği

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerini kötü kokudan arındırmak ve hijyenik bir ortam sağlamak için temizlik çalışmaları yapılıyor.

Aslanapa ilçe merkezinin çeşitli cadde ve sokak aralarındaki yeraltı çöp konteynerlerinin pis kokmaması ve çevrede yaşayan insanları rahatsız etmemesi amacıyla çöp konteynerlerinin aralıksız bir şekilde temizlenirken, çöp konteynerinin yıkıma ve temizleme işi düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor. Aslanapa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin konteyner yıkama ve dezenfekte edilmesine yönelik çalışmaları, ilçe merkezindeki tüm sokaklarda belli aralıklarla yapılıyor. Ayrıca ilçede kış ayları başlamadan yol kenarlarındaki çöpler toplanıyor ve büyüyen otlar belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Temizlik çalışmalarının ilçe merkezindeki tüm sokaklarda belli aralıklarla yapılmaya devam edileceği açıklandı.(YD-EFE)