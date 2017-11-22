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22 Kasım 2017 09:44

Aslanapa’da okul servis şoförlerine eğitim

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde şoförlere araç servis eğitimi veriliyor.

Aslanapa’da okul servis şoförlerine eğitim

22 Kasım 2017 09:44


Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ’’Geleceğin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatına devam ederken herhangi bir eksiklik yaşamaması ve en üst seviyede hizmet almaları adına, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ’Okul Servis Araçları Yönetmeliğine’ göre, Aslanapa ilçemizde ortaöğretim kapsamında 62 öğrenciyi 24 yerleşim biriminden alarak 3 eğitim merkezine ve İlköğretim kapsamında 580 öğrenciyi 39 yerleşim biriminden alarak 7 eğitim merkezine taşıyan servis şoförlerine, okul taşıma faaliyetiyle ilgili mevzuat, görev ve sorumlukları ile, iletişim becerileri ve davranış kuralları konularında eğitim verildi. Taşımalı öğrencileri aileleri şoförlere emanet ediyor. Taşıma esnasında gerekli kontrolleri emniyet güçlerimizle beraber ortaklaşa yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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