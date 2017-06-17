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17 Haziran 2017 12:16

Aslanapa’da peyzaj çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, estetiğine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aslanapa’da peyzaj çalışmaları

17 Haziran 2017 12:16


Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Aslanapa Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan parklarda yenileme ve peyzaj çalışmalarının startını verdi. Binlerce çiçeğin toprakla buluşacağı Aslanapa adeta çiçek açtı. Mevsimlik çiçek dikimlerinin yanı sıra belediye ekiplericne Cumhuriyet Meydanına yeşil ve mavi ladin ağaçları dikiliyor.İlçenin simgesi ’Ibrık’ın bakımı yapılıyor.


Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, "Aslanapa bizim evimiz ve biz Aslanapa’yı daha yaşanılır, daha estetik bir hale getirmek için çalışıyoruz. Yazlık peyzaj çalışmalarıyla birlikte Aslanapa çok daha estetik bir görünüme kavuşuyor’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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