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29 Haziran 2017 10:51

Aslanapa’da şehit ailelerine ziyaret

Kütahya’nın Aslanapa Kaymakam Emin Kaymak ve Belediye Başkanı Asaf Akar, şehit ailelerini ziyaret etti.

Aslanapa’da şehit ailelerine ziyaret

29 Haziran 2017 10:51


Kaymakam Kaymak ziyarette, ’’Şehitlerimizin geride kalan ailesinin milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleri olduğunu biliyor, aziz vatan topraklarının şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olduğunun bilinci ile onları ziyaret edip sorunlarını dinliyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri bizim için çok önemlidir’’dedi.


Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu bütün şehit ailelerinin de şehit ailesi gururu ve onurunu en iyi şekilde taşıdıklarını söyleyen Başkan Akar ’’Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimiz ile vücudundan bir uzvunu vatan uğruna kaybetmiş gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz’’ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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