Aslanapa’da sıcak asfalt sevinci

Başkan Yılmaz, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Ahmet Şahan, İl Genel Meclisi üyeleri Ali Okumuş ve Süleyman Dursun ile birlikte çalışmaların tamamlandığı yolda incelemelerde bulundu.

Başkan Musa Yılmaz, "Geçen yıl Ortaca-Dereköy arasına yapmıştık. Bu yıl bu tarafı yapıyoruz. Aslanap’nın en büyük köyleri olan Örenköy, Tokul, Çamdibi, Çamırdık, Bezirgan ve Terziler’i kapsayan grup yolunun 8 kilometrelik kısmı BSK ile kaplanmıştır. Bilindiği gibi, grup yolunun uzunluğu 24 kilometre. Bu yolun üçte birlik kısmını sıcak asfaltla kaplayarak hizmete sunduk. BSK’nın maliyeti ise 2 milyon 500 bin TL’dir. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. (EFE)