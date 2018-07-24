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24 Temmuz 2018 08:37

Aslanapa’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aslanapa’da trafik kazası: 2 yaralı

24 Temmuz 2018 08:37

Kaza, Bezirgan Köyü Avlar Mevkii’nde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Çamdibi Köyünden Aslanapa mevkiine giden Hikmet Ceylan (69) yönetimindeki 43 RT 133 plakalı otomobil, yapımına devam edilen ve girilmez levhası bulunan Bezirgan köyü yoluna girince park halindeki iş makinasına çarpıp takla attı. Kazada Hikmet Ceylan ve eşi Meryem Ceylan yaralandı. Araçta sıkışan Meryem Ceylan olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkartıldı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıralak tedavi altına alındı. (YD-EFE)




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