Aslanapa’da ’’Trap ve tek kurşun yarışması’’

Yarışma öncesi 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Aslanapa ilçesi Mintankırı mevkiinde Aslanapa Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışmaya çevre il ve ilçelerden yaklaşık 150 kişi katıldı. Trap yarışmasında Ömer Maltaş birinci olurken, Bülent Özata ikinci, Ferruh Yıldırım üçüncü oldu. Tek kursun yarışmasında ise Ali Smerciler birinci, Mustafa Ünler ikinci, Adnan Akpınar üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Aslanapa Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı tarafından verildi.

Aslanapa Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Tuncay Tunçel, yaptığı açıklamada, ’’15 Temmuz hain darbe girişiminin milletle el ele başarısızlığa uğratılması, milli birlik ve beraberliğin önemini ortaya konmuştur. Bizler bugün burada bu organizasyonla 150 sporcu arkadaşımla birlik ve beraberliğe katkıda bulunmak istedik. 15 Temmuz, Türk Milleti olarak her zaman uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Yarışma sonrası tüm katılımcılara Aslanapa’lı esnafların katkısıyla yemek ikramında bulunuldu. (YD-EFE)