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30 Nisan 2018 10:34

Aslanapa’da Tübitak 4006 Bilim Fuarı’na yoğun katılım

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde TÜBİTAK’ın desteği ile düzenlenen Tübitak 4006 bilim Fuarı açıldı.

Aslanapa’da Tübitak 4006 Bilim Fuarı’na yoğun katılım

30 Nisan 2018 10:34


Aslanapa Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde açılan fuara Belediye Başkanı Halil Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, Kurum ve daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizin yaklaşık iki aylık emekleri sonucunda tamamladıkları projelerini misafirlerimize sundukları ’Tübitak 4006 Bilim Fuarı’ yoğun katılım ile gerçekleşti. Bizleri kırmayıp bilim fuarımızı ziyarete gelen ve projelerle, amaçlarıyla ve öğrencilerimizle yakından ilgilenen ilçemiz önderlerine, ilçe okullarımız öğrencilerinin fuarımızı ziyaret etmelerine olanak sağlayan idareci ve öğretmenlerimize, velilere ve tüm katılımcılara tek tek teşekkür ederiz’’ dedi.


Acar, ’’Fikir, tasarım ve yapım aşamaları Aslanapa Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine ait olan projelerimiz öğretmenlerimizin desteğiyle tamamlanmıştır. Toplam 23 öğrencisi bulunan okulumuz tamamladığı 14 proje ile önemli bir iş başarmıştır. Öğrencilerin düşünme, tasarlama, programlama ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Tübitak 4006 Bilim Fuarı ülkemiz geleceği için çok önemli bir yer tutmaktadır. Bizlere bu fırsatı tanıyan Tübitak yetkililerine, Aslanapa Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen, idareci ve velileri adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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