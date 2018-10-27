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Aslanapa'da yangın: 1 ev, 1 samanlık, 1 traktör ve 1 otomobil kül oldu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy’de çıkan yangında tek katlı ahşap ev zarar görürken, bir samanlık, bir traktör ve bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'de çıkan yangında tek katlı ahşap ev zarar görürken, bir samanlık, bir traktör ve bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ayrıca 2 ton buğday küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Tosun (56) isimli vatandaşa ait samanlıkta yangın çıktı. Samanlıkta çıkan yangın kısa sürede 2 ton buğdayın bulunduğu depoya sıçradı. Yangında samanlığa bitişik olan Mehmet Ali Tosun'un evinin çatısı da zarar gördü. 1 traktör, 1 otomobil ve 2 ton buğday yanarken, köylülerin ve Aslanapa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü.


Adaköy Muhtarı Adil Çetin, "İlk bulgular yangının aracın içine giren ve araç kablolarını kemiren fareden kaynaklandığını gösteriyor. Olay yeri ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyor" dedi.


Jandarma yangınla ilgili çalışma başlattı.

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