Aslanapa'da yangın

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde tek katlı ahşap binada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Aslanapa ilçesi Ortaca köyünde Ali Yıldırım'a ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangına zamanında müdahale eden Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı ve etraftaki ahşap binalara sıçramasını önledi. Yangında 2 adet jenaratör, bir adet kaynak makinası zarar görürken tüp patlaması da meydana geldi. Yangın çıkan binadaki 2 adet büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.