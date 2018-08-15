Aslanapa’dan Dumlupınar ve Zafertepeçalköy’e gezi

40 gencin ücretsiz gezi için müraacat ettiğini belirten Aslanapa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turhan Yavuz, ’’Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos 2018 tarihinde öğrencilerimizle birlikte , Dumlupınar ve Zafertepeçalköy gezisi düzenleyeceğiz. 14-24 yaş arası gençlerimiz için düzenleyeceğimiz gezimiz ücretsizdir. Müracaatların Aslanapa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bizzat yapılması gerekmektedir. Amacımız, kuruluşun ve kurtuluşun topraklarını gençlerimize yerinde göstermek ve orada yaşanan kahramanlıkları onları anlatmaktır’’ diye konuştu. (YD-EFE)