Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 10:54

Aslanapalı efelerin halk oyunları yarışı nefes kesti

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, altın ödüllü halk oyunları yarışmalarında büyük final yapıldı ve ilk 3’e giren ekipler altın madalya ile ödüllendirildi.

Aslanapalı efelerin halk oyunları yarışı nefes kesti

10 Temmuz 2017 10:54


Aslanapa’da ’Haydi Kaldır Kolları’ isimli yöresel halk oyunları yarışmasının büyük finali Pınarbaşı Mahallesinde yapıldı. Finalde yarışan 8 ekip, organizasyonda yöreye özgü birbirinden güzel halk oyunlarından örnekler sergileyerek kıyasıya yarıştılar. Final yarışmasını Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Asaf Akar, Daire Amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.


Yapılan yarışma sonucu Birinci olan Sabri Çakır ve ekibi, ikinci olan Nurettin Özkul ve ekibi, üçüncü olan Hakan Yılmaz ve ekibi Kaymakam Emin Kaymak ve Belediye Başkanı Asaf Akar tarafından altın madalya takılarak ödüllendirildiler.


Belediye Başkanı Asaf Akar, ’’Yöremize özgü halk oyunlarını sunan 8 ekibimize de teşekkür ediyorum. Atadan gelen, asırlardır var olan halk oyunlarımızın internetin en çok kullanımda olduğu bu dönemde, gençlerimiz tarafından halkımıza hatırlatılması geçmişimizi unutmamak açısından oldukça önemli. Bu anlamda yarışmayı düzenleyen, emeği olan tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    32°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!