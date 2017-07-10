Aslanapalı efelerin halk oyunları yarışı nefes kesti

Aslanapa’da ’Haydi Kaldır Kolları’ isimli yöresel halk oyunları yarışmasının büyük finali Pınarbaşı Mahallesinde yapıldı. Finalde yarışan 8 ekip, organizasyonda yöreye özgü birbirinden güzel halk oyunlarından örnekler sergileyerek kıyasıya yarıştılar. Final yarışmasını Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Asaf Akar, Daire Amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yapılan yarışma sonucu Birinci olan Sabri Çakır ve ekibi, ikinci olan Nurettin Özkul ve ekibi, üçüncü olan Hakan Yılmaz ve ekibi Kaymakam Emin Kaymak ve Belediye Başkanı Asaf Akar tarafından altın madalya takılarak ödüllendirildiler.

Belediye Başkanı Asaf Akar, ’’Yöremize özgü halk oyunlarını sunan 8 ekibimize de teşekkür ediyorum. Atadan gelen, asırlardır var olan halk oyunlarımızın internetin en çok kullanımda olduğu bu dönemde, gençlerimiz tarafından halkımıza hatırlatılması geçmişimizi unutmamak açısından oldukça önemli. Bu anlamda yarışmayı düzenleyen, emeği olan tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)